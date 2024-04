Offerte di lavoro nel Foggiano: 115 richieste di personale presso i Centri per l'impiego

Annunci di lavoro per 115 posti vacanti nel Foggiano. Sul sito “Lavoro per te - Regione Puglia" sono pubblicate le vacancy lavorative gestite dai 7 Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum tramite SPID o all’indirizzo mail indicato nei dettagli dell’annuncio.

Nella settimana appena conclusa, gli annunci di lavoro riguardano il settore secondario, nello specifico l’ambito commercio e artigianato per la ricerca di operai, tecnici, consulenti vendite, segantini per la lavorazione del marmo. In ambito amministrativo si cercano impiegati, tecnici informatici e marketing specialists junior a Foggia. Una di queste è destinata per gli iscritti al Collocamento mirato (art.18 L.68/99 - categoria protetta): operaio/impiegato a Troia.

Nel settore sanità e servizi alla persona sono stati registrati diversi annunci di lavoro: per disabili e categorie protette si cercano operai generici-soccorritori aeroportuali e un infermiere a Cerignola; per il collocamento ordinario si cercano manutentori addetti al verde a Biccari. Nel settore turismo e ristorazione continua la ricerca di professionisti del settore: camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, cuochi, baristi, animatori, per le città del Gargano e altre località turistiche della provincia.

Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero sul sito EURES o Eures Puglia sono consultabili gli annunci per diverse realtà del territorio europeo. Il report completo è consultabile al link: https://tinyurl.com/yfbaxns3

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”: https://tinyurl.com/mzw7yefw. Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (contatti: https://tinyurl.com/5n6jnkv5).