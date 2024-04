Oltre 230 professionisti: le richieste presso i Centri Impiego della provincia di Foggia

234 professionisti: è il dato aggiornato relativo alla richiesta di personale presso i Centri per l’Impiego della provincia di Foggia. Nell’ultima settimana di marzo sono stati pubblicati 69 annunci di lavoro, ancora attivi e consultabili sul sito 'Lavoro per te - Regione Puglia' (1 nel settore agricolo, 20 nel settore secondario - industria, artigianato, costruzioni - e 58 nel settore turistico e dei servizi).

Nel settore primario si cercano 2 motoristi per azienda agricola di Cerignola. Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti: commercio e artigianato (7 professionisti), industria e trasporti (2 professionisti), costruzioni e impianti (11 professionisti). Nello specifico, si cercano: muratori, termoidraulici, manutentori, falegnami, manovali, operai. Nel settore turismo e ristorazione si cercano 212 professionisti per diverse mansioni: camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, receptionist, lavapiatti, spiaggisti, chef, cuochi, baristi, bagnini, manutentori, banconisti per le città di Manfredonia, Rodi Garganico, Peschici, Foggia, Vieste e Mattinata, Cerignola, Sannicandro Garganico. Inoltre, si cercano due addetti alle misurazioni, un impiegato amministrativo contabile per aziende di Foggia e un impiegato tecnico per Manfredonia. Mentre, tre annunci sono per aziende con sede operativa in altre regioni: operai di produzione addetti macchine CNC a Pordenone, cuoco pizzaiolo a Sefro (MC), pasticciere a Raiano (AQ). Gli annunci di lavoro sono disponibili sul sito "Lavoro per te - Regione Puglia", dove sono riportati tutti i dettagli per poter offrire la propria candidatura.

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia. Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero sul sito Eures o Eures Puglia sono consultabili gli annunci per diverse realtà del territorio europeo.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia (per contatti).