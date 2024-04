Offerte di lavoro nel Foggiano: oltre 200 richieste di personale presso i Centri per l'impiego

Tante le opportunità lavorative presenti sul sito Lavoro per te - Regione Puglia, gestite dai 7 Centri per l’Impiego della Provincia di Foggia: 84 annunci per coprire 218 posti vacanti.

Nel settore primario si cerca una figura di informatico per un’azienda agricola sita in Trinitapoli. Nel settore secondario gli annunci di lavoro riguardano gli ambiti commercio e artigianato (3 annunci) e industria e trasporti (1 annuncio) per la ricerca di figure professionali quali addetto alla segreteria e operai specializzati per una ditta di Stornara, mentre per un’azienda con sede operativa a Pordenone si cercano operai di produzione addetti alle macchine Cnc. In ambito amministrativo si cercano 8 impiegati, di cui 7 figure sono da avviare tramite Collocamento mirato (art.1-disabile- e art.18-categoria protetta) mentre una figura è per un’azienda di Foggia.

Due sono gli annunci relativi al settore dei servizi: intervistatori a Foggia e manutentori del verde a Biccari. Nel settore turismo e ristorazione continua ad essere alta la richiesta di personale, specie per l’imminente stagione estiva: oltre 200 professionisti per ricoprire mansioni di camerieri, addetti alle pulizie, aiuto cuochi, receptionist, lavapiatti, chef, cuochi, baristi, bagnini, manutentori, banconisti, animatori, coreografi, ballerini per le città del Gargano e altre località turistiche della provincia. Per candidarsi è necessario inviare il proprio curriculum tramite Spid o all’indirizzo mail indicato sul sito Lavoro per te. Per il prossimo 24 aprile, inoltre, è prevista una giornata di incontri e colloqui con le aziende del settore presso la Fiera di Foggia.

Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook Centri Impiego Foggia e provincia. Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero sul sito Eures o Eures Puglia sono consultabili gli annunci per diverse realtà del territorio europeo.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia.