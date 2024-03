Nuovi annunci di lavoro: si cercano 125 professionisti nel Foggiano

I Centri per l’Impiego di Capitanata hanno pubblicato 47 annunci di lavoro nella scorsa settimana per un totale di 125 profili professionali richiesti da aziende e imprese del territorio, registrando un aumento del 33% nel numero dei posti vacanti rispetto alla settimana precedente. Nonostante sia assente il settore agricolo, 16 annunci riguardano il settore secondario - commercio e artigianato (9), costruzioni e impianti (4), industria e trasporti (3) - e 31 quello terziario - turismo e ristorazione (30), amministrativo (1).

Nel settore secondario i profili ricercati sono 30: responsabile punto vendita, addetto al reparto gastronomia e macelleria per supermercato di Vieste, elettricisti a Foggia, Vieste, San Severo e Orta Nova, consulenti di vendita a Foggia e Monte Sant'Angelo, commesso di banco a Troia. Per azienda di Cerignola si cerca un/una tirocinante per mansioni di segreteria. Nel turismo aumentano le richieste di personale in previsione dell'avvio della stagione estiva: si cercano 95 professionisti tra camerieri, maître, chef, cuochi, baristi, bagnini, manutentori, banconisti per le città di Manfredonia, Rodi Garganico, Lesina, Foggia, Vieste e Mattinata. Tre annunci di lavoro sono destinati agli iscritti al Collocamento mirato: per aziende di Foggia si cercano due operai (art.1 L.68/99 - disabile) e per azienda sita in Troia si cerca un operaio carrellista (art. 18 c.2 L.68/99 - categoria protetta). Per chi è interessato ad intraprendere esperienze di lavoro all’estero nel report completo (Leggi il report completo) sono consultabili gli annunci sul territorio europeo targati Eures.

Tutti gli annunci di lavoro, destinati ad ambo i sessi, sono consultabili sul sito "Lavoro per te - Regione Puglia" e sul portale “Sintesi Foggia”. Su questi siti sono riportati tutti i dettagli per offrire la propria candidatura attraverso l’invio del curriculum vitae. Per aggiornamenti su offerte di lavoro, bandi e programmi regionali di politiche del lavoro è attiva la pagina Facebook “Centri Impiego Foggia e provincia”.

Per pubblicare annunci, inviare candidature e aderire alle politiche attive del lavoro cittadini e aziende possono rivolgersi ai sette Centri per l’impiego dell’ambito di Foggia: Ascoli Satriano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, San Severo, Vico del Gargano e l’Ufficio collocamento mirato di Foggia.