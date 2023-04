Metauro Bus cerca conducenti di linea

È stato pubblicato sul sito aziendale di Metauro Bus l’avviso di ricerca personale, in particolare di conducenti di linea, da collocare nelle sedi operative di Foggia e Roma, in forza ai servizi gestiti. È possibile scaricarlo dal pulsante ‘lavora con noi’, in alto nella home page.

L’azienda foggiana del trasporto pubblico locale con sede legale ad Accadia ha avviato una selezione, per titoli, colloquio e prove pratiche, per la creazione di un elenco per assunzioni, con contratto di lavoro subordinato (tempo pieno o parziale) indeterminato o a termine, di operatori di esercizio (qualifica Operatore d’Esercizio – parametro 140 Contratto collettivo nazionale di lavoro Autoferrotranvieri).

Tra i requisiti di partecipazione, occorre essere in possesso di patente di guida di categoria D in corso di validità e di Carta di qualificazione del conducente (Cqc) in corso di validità. La domanda dovrà essere trasmessa via e-mail insieme a tutta la documentazione richiesta.

I partecipanti selezionati dovranno sostenere un colloquio attitudinale e, successivamente, una prova pratica di guida di un autobus, con il fine di verificare il grado di abilità e di padronanza tecnica nella guida del veicolo.