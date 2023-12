Assunzioni al Comune di Foggia, tornano i concorsi: “Nel 2025 la grande infornata”

Nelle sede di una circoscrizione chiusa per mancanza di personale al Quartiere Candelaro, la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo e l’assessora Daniela Patano annunciano una “grande infornata” nel 2025.

La ‘pesca’ dalle graduatorie concorsuali di altri enti è finita e presto sarà solo un ricordo. L’amministrazione Episcopo taglia con il recente passato e inaugura una nuova stagione di concorsi per rimpinguare la tecnostruttura.

Il posto fisso non sarà più un miraggio, anche per i foggiani. È in fase di elaborazione il nuovo piano triennale delle assunzioni 2024-2026. E se l’ultimo programma varato ad aprile dalla commissione straordinaria guidata da Vincenzo Cardellicchio continuava a ricorrere all’utilizzo prioritario dello scorrimento di graduatorie per procedere alle assunzioni, l’imperativo, al ritorno della politica a Palazzo di Città, è l’avvio delle selezioni pubbliche.

“Procederemo con bandi, tutti avranno la possibilità di partecipare a queste selezioni. È una rottura con il passato ed è un ottimo risultato che stiamo cantierizzando”, anticipa soddisfatta l’avvocato Daniela Patano, assessora al Personale.

L’anno prossimo saranno pronti i concorsi per “la grande infornata del 2025”, parole della sindaca che, a meno di due mesi dalla proclamazione, prova ad affrontare di petto una paurosa scopertura di almeno 500 unità. Per il momento, non è possibile quantificare le future assunzioni. “Le risorse sono risicate”, ammettono.

Il Comune di Foggia aspetta di uscire dal piano di riequilibrio con il placet della Corte dei Conti. Per il momento, le maglie sono piuttosto strette: “Dovremmo tenere il freno a mano tirato”.

Ma è già partita la richiesta alla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali del ministero dell’Interno (Cosfel) che può autorizzare ulteriori assunzioni in base al fabbisogno.

Arriveranno altri due dirigenti tecnici a tempo indeterminato, approfittando delle risorse del Pnrr, più alcuni ex 110 Tuel.

Via libera anche alle progressioni verticali in deroga, per “premiare il personale già in servizio”. Possono tirare un sospiro di sollievo i dipendenti Am Service: il loro contratto scadeva il 31 dicembre e proprio ieri la Giunta comunale ha deliberato la proroga per altri sei mesi.

La Polizia Locale, che figura tra le deleghe dell’assessora Patano, soffre alla stesso modo di una endemica carenza del personale. “Stiamo provvedendo ad alcune assunzioni”, fa sapere. Nel 2024, forse, saranno una decina.

Gli agenti oggi sono circa 120, ma per “un servizio full time ci vogliono quattro turni al giorno”, puntualizza la sindaca Maria Aida Episcopo, che ricorda come non si occupino solo di multe, ma anche di pronto intervento stradale, sgomberi, abusivismo commerciale. “Vi assicuro che non stanno solo in ufficio, stanno per strada – ha garantito per rispondere alle ricorrenti lamentele - E quest’anno anche per il Capodanno, cosa che credo non si verifichi da tantissimi anni, avranno un impiego diretto”.