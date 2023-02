Dalla candidatura a capitale della cultura al calendario degli eventi: Monte Sant'Angelo promuove le sue bellezze

‘#MonteSantAngelo2025: un monte in cammino’ è il titolo del dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2025 e presentato anche alla Bit di Milano - insieme a Marco Valle della Fondazione Links, ad Alessandro Bollo come assistente alla direzione scientifica e a Pasquale Gatta coordinatore della candidatura. Monte Sant’Angelo è città capofila dell’intero territorio del Gargano e ha stretto importanti accordi di rete: con Brescia e Bergamo (Capitale italiana della cultura 2023), con Assisi-Spoleto-Otranto anch’esse candidate per il 2025 e ha incassato il sostegno delle Terre della Sacra di San Michele in Piemonte e del Comune di Mont Saint-Michel in Francia. 10 sono le finaliste e Monte Sant’Angelo rappresenta l’intera Puglia. Il 20 marzo l’audizione al Ministero ed entro il 5 aprile sarà decretata la Capitale.

CALENDARIO UNICO EVENTI 2023 - Eventi ed emozioni da vivere. Da marzo a dicembre, un calendario ricco di cose da fare, da vivere e da gustare. Per scoprire il lato più autentico di Monte Sant’Angelo (leggi i dettagli).

Un calendario eventi che prende il via il 18 marzo con le Fanoje di San Giuseppe, enormi cataste di legno infuocate, passa per la Settimana dell’Educazione con le scuole (20-25 marzo), per i suggestivi riti della Settimana Santa, per la sesta edizione del Festival Michael (4-9 maggio), per i grandi appuntamenti sportivi (Rally Costa del Gargano 6-7 maggio, Marathon e medio fondo del Gargano 11 giugno, Vespa gts day 8 luglio, Corrimonte 5 agosto, Slalom 10 settembre), per gli eventi dedicati ai due Siti UNESCO (Monte Sant’Angelo longobarda 24-25 giugno, Buon compleanno faggete UNESCO 7-8 luglio), i grandi appuntamenti di FestambienteSud (20-23 luglio), Raduno dei suonatori di tarantella (28-29 luglio), gli eventi dedicati all’Arcangelo (Corteo storico delle apparizioni di San Michele Arcangelo 24 settembre, Festa patronale 27 settembre - 1 ottobre, Mònde, festa del cinema sui cammini 5-8 ottobre) fino ai grandi contenitori del Summer festival e del Christmas festival.

Tra le esperienze da provare: Biking, trekking, hiking, cammini, escursioni a cavallo, yoga all’aria aperta: da aprile a ottobre, ogni weekend, tante attività nel Parco Nazionale del Gargano.

Escursioni e trekking con Gargano natour (info +39 3931753151 - garganonatour.it), i cammini lungo i sentieri della Via Micaelica e della Francigena del Sud con Monte Sant’Angelo Francigena (info +39 349 82228696 — msafrancigena@gmail.com), le passeggiate a Pulsano, nei frantoi, tra le faggete Unescodella Foresta Umbra, nei Beni culturali e nel centro storico con la Pro Loco (info +39 0884 565520 — info@prolocomontesantangelo.it) e le escursioni in bike con Mooveng (tour e noleggio, info +39 328 9559567 — mooveng.it).

#MICHAEL365: MONTE SANT'ANGELO CITTÀ DEI CAMMINI, DELLA SPIRITUALITÀ, DELLA CULTURA - “Qui non sono gli uomini a portare il culto, qui è il culto a portare gli uomini”. Michael365 è un progetto/evento che nasce come spin-off del Festival “Michael” e mira a creare un ponte tra i grandi eventi ed appuntamenti che promuovono la figura dell’Arcangelo, dei cammini e pellegrinaggi.

TRA I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA IN PUGLIA - Domenica 12 febbraio alla BIT di Milano, insieme al presidente nazionale dell'Associazione Fiorello Primi - “Abbiamo raccontato il fascino della Puglia nascosta. I 14 Borghi più belli d’Italia in Puglia sono piccoli gioielli con centri storici che offrono un enorme potenziale grazie al patrimonio culturale, alla storia e alle tradizioni che li caratterizzano, borghi dove il tempo sembra essersi fermato” - ha spiegato il vicesindaco/assessore alla cultura e turismo della Città di Monte Sant’Angelo, Rosa Palomba, coordinatrice per la Puglia dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”. Alberobello, Alberona, Bovino, Cisternino, Locorotondo, Maruggio, Monte Sant’Angelo, Otranto, Pietramontecorvino, Presicce-Acquarica, Roseto Valfortore, Sammichele di Bari, Specchia e Vico del Gargano i Comuni che possono beneficiare di questo importante riconoscimento.

“PATRIMONI DI PUGLIA” - Alla Bit di Milano - con la Regione i sindaci di Andria (Giovanna Bruno) e Alberobello (Francesco de Carlo) - è stato presentato anche il progetto 'Patrimoni di Puglia'. Pugliapromozione (l’Agenzia regionale del turismo) e i Comuni di Alberobello, Andria e Monte Sant'Angelo hanno presentato una iniziativa congiunta di promo-valorizzazione dei 4 siti pugliesi riconosciuti Beni del Patrimonio Mondiale: le tracce longobarde nel Santuario di San Michele Arcangelo e le faggete vetuste della Foresta Umbra entrambi a Monte Sant’Angelo, Castel del Monte ad Andria e i Trulli di Alberobello. Il progetto “mira a qualificare e potenziare l'offerta turistica della Puglia e il prodotto Cultura attorno ad attrattori di eccellenza”.

BRESCIA E ASSISI - “Le Città di Brescia e Bergamo Capitale italiana della cultura 2023, hanno sostenuto la nostra candidatura a Capitale italiana della cultura 2025 e realizzeremo delle attività insieme, sia a Brescia che a Monte Sant’Angelo. Lo abbiamo inserito anche nel dossier”. Lo annuncia il Sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, che il 15 febbraio scorso ha incontrato il vicesindaco e assessore alla cultura di Brescia, Laura Castelletti.

d’Arienzo, inoltre, nei giorni scorsi ha incontrato anche il vicesindaco di Assisi, Walter Stoppini. “Le città di Assisi e di Monte Sant’Angelo sono legate dalla devozione di San Francesco all’Arcangelo Michele, hanno un patto di amicizia e intendono realizzare insieme un progetto di sviluppo del cammino micaelico e sulle città santuario, indipendente dall’esito della candidatura” - è la frase scritta in entrambi i dossier di candidatura a Capitale italiana della cultura 2025.

“Il 2022 è stato l’anno in cui abbiamo fatto registrare il record di presenze turistiche dal 2005 ad oggi e finalmente abbiamo una permanenza media che arriva quasi ai 4 giorni. Cresciamo, in un solo anno, del 32%” - annuncia il vicesindaco/assessore al turismo Rosa Palomba, che aggiunge - “Questi risultati, tangibili, sono il frutto di un lavoro strategico di promozione che continueremo a potenziare affinché possano essere sempre più un sostegno concreto all’economia e allo sviluppo del territorio”.