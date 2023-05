Monte Sant'Angelo, delegazione a Roma per sviluppare il progetto 'capitale italiana della cultura'

Non sarà la capitale italiana della cultura nel 2025, ma Monte Sant’Angelo non si perde d’animo e anzi, mette a regime quanto fatto nella competizione. Infatti una delegazione del comune, guidata dal vicesindaco e assessore all’istruzione, cultura e turismo Rosa Palomba, nei prossimi giorni arriverà a Roma per prendere parte al progetto ‘Cantiere Città’, un'iniziativa di valorizzazione dei progetti delle dieci città finaliste alla ‘Capitale italiana della cultura’ promossa dal Ministero della Cultura e dalla Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali.

“L’iniziativa – fanno sapere dal Ministero – è alla definizione degli strumenti metodologici e al rafforzamento delle competenze già emersi in fase di candidatura. Il progetto prevede lo svolgimento di una serie di incontri e confronti con esperti provenienti da diversi ambiti della progettazione culturale, nell'ottica di supportare le amministrazioni locali nell'implementazione delle progettualità messe in campo per la competizione ed evitarne la dispersione”.

Il programma prevede: la realizzazione di un percorso individuale per ogni città partecipante e di un percorso collettivo, il coinvolgimento dei rappresentanti delle amministrazioni comunali, i progettisti del dossier e gli altri portatori di interesse individuati dai comuni.