Michele Palmieri eletto vice presidente dell'Anbi Puglia

Il presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano Michele Palmieri è stato eletto vice presidente di Anbi Puglia, articolazione regionale dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue.

“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e spirito di servizio – ha dichiarato Michele Palmieri - certo che la collaborazione con il presidente di Anbi Puglia, Giuseppe De Filippo, sarà foriera di importanti iniziative. La bonifica pugliese ha svolto da sempre un ruolo prezioso ed insostituibile per la tutela e lo sviluppo del territorio regionale, con particolare riferimento all’agricoltura, all’industria agroalimentare e alla difesa delle aree a forte vocazione turistica ed a rischio idraulico. Occorre ora proseguire nella già intensa e proficua attività di interlocuzione istituzionale, affinché le criticità che pure esistono in alcuni territori ed enti consortili pugliesi vengano superate con efficacia ed efficienza, migliorando anche la percezione dei consorzi di bonifica da parte dell’opinione pubblica".

Eletto presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano a dicembre, affronta ora il nuovo incarico con un occhio anche alle opportunità che arrivano dal Recovery Fund. "La sfida energetica e l’attenzione alle rinnovabili ci trova preparati e pronti per contribuire ulteriormente alla crescita dei territori – ha concluso Palmieri – come pure la programmazione, la progettazione e la realizzazione di interventi strutturali per aumentare la capacità di trattenere ed utilizzare acqua sul territorio in uno con la difesa dei versanti, anche attraverso l’utilizzo dei fondi del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza”.