L’apricenese Mario Ciampi a capo della segreteria del Ministro Urso

Mario Ciampi è il capo della segreteria del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

A renderlo pubblico, è lo stesso Ministero. Docente universitario di storia delle istituzioni politiche e di storia costituzionale, è autore di monografie e saggi sulle trasformazioni della società e della democrazia, Ciampi ha diretto alcune fondazioni di cultura politica e osservatori di politiche pubbliche. Consulente in materia di anticorruzione, è stato anche componente di consigli di amministrazione e organismi di vigilanza di imprese ed enti del terzo settore.

Romano di adozione ma apricenese di origine. Ad Apricena Ciampi visse finché non si trasferì definitivamente a Roma, dove intraprese una fulgida carriera accademica e professionale. Apricena è una piccola città in provincia di Foggia, ma è famosa in tutto il mondo per la sua ‘Pietra’. Rappresenta, infatti, il bacino marmifero più grande d’Italia dopo quello di Carrara.

“Il concetto d’impresa e il valore del ‘made in Italy’ sono nel dna degli apricenesi”, spiega Alfonso Masselli, responsabile delle relazioni esterne del noto gruppo industriale ‘Stilmarmo’, che della valorizzazione in tutto il mondo della pregiata Pietra di Apricena ha fatto il suo mantra, anche caldeggiando l’attivazione, proprio ad Apricena, di master del Politecnico di Bari, con cui il gruppo industriale condivide importanti progetti di ricerca e sviluppo.

“Navigando sul sito web del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ho appreso la nomina di Mario Ciampi a capo della segreteria ministeriale. Leggere il suo nome tra le figure apicali del gabinetto del Ministro Urso mi ha emozionato non poco”, aggiunge Masselli che conclude: “Sinceramente non mi ha sorpreso la nomina di Mario Ciampi a capo della segreteria di un dicastero così importante per il futuro del nostro Paese. Mi ha, invece, sorpreso come ciò non sia avvenuto molto tempo prima. L’Italia e le sue istituzioni hanno bisogno di figure come Mario Ciampi, con cui pubblicamente mi congratulo, augurandogli buon lavoro”.