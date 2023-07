Dalla Terra dei Laghi al Salento, il format delle Mamme dei Vicoli modello di successo all’ArtsFood Festival

Dalla Terra dei Laghi, il fortunato format delle Mamme dei Vicoli, testimonial del brand Lacus, è approdato per la prima volta in Salento, all’ArtsFood&Spirits Festival di Galatina, in provincia di Lecce.

La project manager Ester Fracasso (Puglia Idea Event Management) ha presentato il progetto ieri sera nel Chiostro ex Complesso Monastico delle Clarisse, insieme a Primiano Di Mauro, sindaco di Lesina, Comune capofila di Lacus.

L’ArtsFood&Spirits Festival, che si chiude oggi, esplora il legame tra beni culturali, contemporaneità delle arti e architettura del FooDesign. La creatività pervade l’intero Festival. In questa edizione, il Food è inteso come soggetto di ispirazione creativa, parte integrante del giacimento culturale e dell’identità dei luoghi.

Una filosofia che anima anche ‘Lacus, La Terra dei Laghi’, il progetto che oggi, in virtù di un accordo di cooperazione siglato a febbraio, unisce in un unico brand i Comuni di Lesina, Cagnano Varano, Carpino e Ischitella, con il coordinamento dell’Ente Parco Nazionale del Gargano.

Il cibo è memoria, amore, ma anche identità e cultura dei luoghi. Il format delle Mamme dei Vicoli è un invito a ‘specchiarsi’ nel cibo. Sono loro, le donne, le custodi del patrimonio enogastronomico della Terra dei Laghi, indissolubilmente legato ai ricordi evocati dai sapori.

“Il format delle Mamme dei Vicoli è trasversale, e può essere applicato a qualsiasi territorio - afferma la project manager Ester Fracasso - Le Mamme dei Vicoli si possono declinare in un progetto pugliese, perché di vicoli ce ne sono tanti, e non solo in Puglia. Abbiamo l’ambizione di trasformarlo in un progetto internazionale con le Mamme dei Vicoli del Mediterraneo. Il racconto, così, diventa confronto e apertura”.

Il progetto delle Mamme dei Vicoli e la Terra dei Laghi, dopo la Borsa Internazionale del Turismo di Milano e il BTM - Business Tourism Management di Bari, guadagnano un’altra prestigiosa vetrina, in un Festival innovativo. La project manager Ester Fracasso rivolge “un grazie particolare a Pasquale Grato, organizzatore dell’ArtsFood&Spirits Festival 2023, che conosce il valore della sinergia e della rete. È stato un onore, per noi, essere presenti”.

È stato il sindaco del Comune capofila, Primiano Di Mauro, a portare i saluti a nome della rete istituzionale: “Allarghiamo gli orizzonti e proviamo a gettare un ponte tra territori distanti, ma uniti sotto il nome della Puglia, per migliorare la proposta turistica e la visibilità delle destinazioni. Facciamo sistema ed esportiamo un modello di co-pianificazione strategica, supportato dall’Ente Parco Nazionale del Gargano e dalla Regione Puglia. L’aggregazione interistituzionale e il reciproco sostegno rappresentano un’urgenza per costruire un’offerta culturale prima ancora che turistica, che risponda a una domanda di autenticità e che possa essere inclusiva, innovativa e sostenibile. La Puglia è lunga, e questo ideale gemellaggio tra la Puglia del Nord, la Terra dei Laghi, e il Salento, quindi l’estremo lembo della regione, è sicuramente auspicabile per superare la logica dei campanili, e non parlare più di singoli territori ma di Puglia intera”.