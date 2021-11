A Foggia sarà comunque Natale: i commissari accendono le luminarie dal Quartiere Ferrovia al centro storico

L'8 dicembre si accenderanno le luminarie artistiche a Foggia, come tradizione vuole. La commissione straordinaria, con i poteri della Giunta comunale, lo scorso 4 novembre ha individuato, con un atto di indirizzo, le strade del centro cittadino in cui saranno installate.

Saranno addobbati per le festività natalizie piazza XX Settembre, via Arpi, corso Cairoli, corso Garibaldi fino all'incrocio con via Capozzi e via Fuiani, la piazza della Cattedrale e via Duomo, via Oberdan, via Lanza, viale XXIV Maggio, via Dante e corso Vittorio Emanuele da via Lanza a via Arpi.

Dal Quartiere Ferrovia alla 'piazzetta', saranno installate opere artistiche luminose anche "per i rilancio dei settori produttivi della città", come recita il capitolato.

L'impresa che si occuperà dell'allestimento sarà scelta mediante procedura telematica negoziata, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Le ditte della categoria idonea al servizio iscritte nell'Albo dei fornitori del Comune di Foggia saranno invitate a presentare la proprio offerta.

L'importo complessivo dell'appalto è di 59mila euro al netto dell'Iva e compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Con determina del dirigente del Servizio Cultura Carlo Dicesare, sono stati impegnati complessivamente 71.980 euro, oltre 30mila euro in più dello scorso anno, quando il Comune di Foggia si limitò agli allestimenti e non organizzò eventi che potessero creare assembramenti per il permanere della pandemia da Coronavirus.