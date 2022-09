Luca Pin è il nuovo direttore generale della Bcc San Giovanni Rotondo

La presentazione è avvenuta lo scorso lunedì 5 settembre, nel corso di un incontro, tenutosi presso la sede centrale dell’istituto di credito, alla presenza del presidente Giuseppe Palladino, del consiglio di amministrazione e dei collaboratori e dipendenti.

Luca Pin, classe 1967, subentra nell’incarico di direttore generale a Roberto Torre; è originario di Vittorio Veneto e ha trascorso l’intera vita professionale nel mondo del credito cooperativo, acquisendo competenze trasversali nell’intera attività bancaria.

Queste le sue dichiarazioni pubblicate in un video diffuso sui social media della Banca.

“Affronterò questa sfida - che è professionale e personale – con tanto entusiasmo, con la consapevolezza di arrivare in una banca con più di 100 anni di storia e che ha una sua dimensione economica ben definita, in un territorio che ritengo avere molti margini di sviluppo, sia dal punto di vista economico che da quello sociale e culturale. Le banche di credito cooperativo hanno una funzione importante per lo sviluppo dei territori, e il nostro sta esprimendo dei tassi di crescita importanti. Credo molto nel credito cooperativo - la mia storia professionale lo dimostra – perché condensa etica ed economia, una sintesi che in altre realtà bancarie e finanziarie è molto più difficile ritrovare. Sarà mio compito, quindi, cercare di mettere dipendenti e collaboratori della Banca nelle migliori condizioni possibili per esprimere ogni potenzialità, nell’interesse dei soci, dei clienti e del territorio. Ieri, incontrando per la prima volta i dipendenti, ho voluto rimarcare l’importanza dei giovani in questo contesto storico ed economico. La nostra banca, negli ultimi due anni, si è dimostrata attenta da questo punto di vista, assumendo, nell’ultimo anno, nuove giovani risorse : il loro coinvolgimento è fondamentale anche per aiutare i colleghi senior a rimanere competitivi ed attuali con l’evoluzione del mercato. Il compito che abbiamo è quello di accompagnarli, mettendoli nelle condizioni di esprimere tutto il loro potenziale”.