Più di 20 cantieri per 10 milioni di euro. Il sindaco: "E' la politica dei fatti, una continua rivoluzione"

Più di venti cantieri per oltre 10 milioni di euro, di cui la maggior parte ottenuti candidando progetti a bandi nazionali/regionali. Lo ha annunciato il sindaco di Apricena, Antonio Potenza: "Continuiamo a parlare solo con le opere e i fatti concreti. Stiamo inoltre candidando ogni giorno progetti al Pnrr, dobbiamo cogliere tutte le opportunità di sviluppo per continuare a migliorare la nostra città"



Gli interventi vanno dalla riqualificazione facciata Castello Baronale con i fondi Gal ai marciapiedi con i fondi comunali. E ancora, pulizia dei canali, forestazione, strade rurali, il campetto in zona Sacra Famiglia e 60000 mq d'asfalto con i contributi della regione Puglia, 500 loculi del cimitero, altri quattro progetti di sistemazione delle strade rurali con il contributo del Ministero, altri 50mila mq di asfalto su strade urbane a carico dell'Enel, 800 mq a carico di Acquedotto Pugliese, la manutenzione della parte vecchia del cimitero, il parco giochi per i diversamente abili e l'illuminazione di via Galassi con il contributo dello Stato.



Nel secondo semestre del 2022 partiranno lavori nelle scuole, palestre, villa comunale, stadio e tanto altro, per ulteriori 15 milioni di euro. "E' la politica dei fatti, una continua rivoluzione" evidenzia il primo cittadino.