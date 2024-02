Aeroporti di Puglia in Comune: “A marzo un tavolo tecnico allargato a tutti gli stakeholder della provincia”

Poco dopo le 10, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, accompagnato dall’avvocato Vania Romano, componente del Cda in rappresentanza del Comune di Foggia, è arrivato a Palazzo di Città per incontrare la sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo.

La riunione, che inizialmente prevedeva anche la partecipazione di altre organizzazioni che gravitano intorno all’aeroporto come il Comitato Vola Gino Lisa e la community Mondo Gino Lisa, era programmata da tempo ma, considerata l’indisponibilità della Regione Puglia, era stata rinviata e si è limitata ad un colloquio conoscitivo, il primo dopo le elezioni.

È durato poco più di un’ora. Prima di mezzogiorno, il numero uno di AdP, il suo staff e la rappresentante foggiana nel Cda hanno lasciato Palazzo di Città.

Presto, con tutta probabilità ai primi di marzo, si apprende direttamente dalla voce di Vasile a margine dell’incontro istituzionale, sarà convocato “un tavolo tecnico allargato a tutti gli stakeholder della provincia”.

In merito all’istanza, sempre più insistente in questi giorni, di ricorrere alla continuità territoriale, spegne gli entusiasmi: “Temo che sia un’ipotesi fantasiosa, ma noi abbiamo il Sieg, che riteniamo sia lo strumento migliore per l’aeroporto di Foggia”.

L’arrivo a Foggia di Aeroporti di Puglia era stato preceduto da un breve incontro - che è stato poi aggiornato - con il presidente di Vola Gino Lisa, l’avvocato Maurizio Gargiulo, il quale, però, ha subito messo sul tavolo, in pochi minuti, alcune criticità che, secondo il comitato, meritano un approfondimento.

Una settimana fa, lo sviluppo dell’aeroporto era stato oggetto di una riunione della commissione Ambiente e Territorio, presieduta dall’ingegnere Giovanni Quarato, che aveva invitato i rappresentanti di comitati e associazioni.

Alla presenza della community Mondo Gino Lisa erano stati sviscerati alcuni temi già emersi nel corso dell’audizione dei vertici di Anas, come l’eventuale allungamento della pista, che oggi il presidente di AdP definisce senza mezzi termini "inutile".