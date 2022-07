Prestigiosa nomina per il presidente di Confindustria Foggia: è nel gruppo 'Europa' degli industriali

Giancarlo Francesco Dimauro, presidente di Confindustria Foggia, è stato nominato componente del Gruppo Tecnico 'Europa' istituito a livello centrale da Confindustria. Lo ha reso noto Stefan Pan, delegato del presidente Bonomi di 'Confindustria per l’Europa', importante struttura di supporto che, nel disegno dello statuto confederale, è finalizzata ad accompagnare le azioni della governance di Confindustria nell’intento di elaborare politiche generali di rappresentanza sui temi di fondamentale interesse per le imprese associate. “Sono onorato per questo riconoscimento, peraltro inatteso - ha dichiarato il presidente Dimauro - che mi consentirà ora di partecipare alle attività di un organismo che opera nelle dinamiche funzionali costituendo uno snodo fondamentale per l’ascolto coordinato delle istanze delle diverse componenti del sistema associativo, contribuendo all’elaborazione delle sintesi necessarie per conseguire obiettivi comuni. Nel ringraziare il presidente Carlo Bonomi ed il delegato Stefan Pan per la fiducia riposta, posso dire che affronterò questa esperienza con spirito di servizio ed umiltà”.

Sono trenta i componenti eletti nel Gruppo Tecnico 'Confindustria per l’Europa' oltre quattro esperti. Insieme a Dimauro - uno dei pochi meridionali presenti nell’organismo confindustriale - nominati, tra gli altri, rappresentanti del Gruppo Leonardo, di Ferrovie dello Stato, di Enel Spa, di Elettricità Futura, di Sicuritalia SpA e di Mediaset.