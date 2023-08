Cambio di guardia ai vertici del Gal Gargano: Stefania Bozzini è il nuovo presidente

Cambio di guardia ai vertici del Gal Gargano. È stata eletta oggi la nuova presidente. Si tratta di Stefania Bozzini, attuale direttore di Confcommercio - Imprese per l'Italia Foggia, che succede a Umberto Porrelli che ha traghettato l'ente di Monte Sant'Angelo da novembre 2022 dopo le dimissioni di Biagio Di Iasio. Sarà in carica per il triennio 2023-2026.

Queste le sue dichiarazioni a caldo. "Accolgo con entusiasmo il mandato dell'assemblea dei soci e del consiglio di amministrazione del GAL Gargano che impegna me ed i nuovi amministratori a perseguire in modo efficace e produttivo i risultati connessi alla predisposizione della nuova strategia di sviluppo locale 2023-2027 che il GAL dovrà candidare nell'ambito dell'avviso pubblico della Regione Puglia e ringrazio Umberto Porrelli ed il consiglio di amministrazione che mi ha preceduto per l'importante lavoro condotto fino a questo momento".

Laureata in ‘Economia e Commercio’ presso la LUISS di Roma, da oltre vent’anni è in Confcommercio dove ha ricoperto anche il ruolo di vice direttore. Si è occupata di fiscalità, finanziamenti alle imprese e formazione per poi creare e guidare, all’interno dell’Associazione, il Dipartimento di programmazione e sviluppo che ha integrato con il settore marketing ed eventi.