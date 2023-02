Sbloccati 407 milioni di euro per le statali 16 'Adriatica' e 89 'Garganica'

Dal Mit pronti 407 milioni per le strade Adriatica e Garganica. Lo annuncia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che è pronto ad attivare tre importanti cantieri in Puglia. "La Corte dei conti - si legge in una agenzia Ansa - ha registrato la delibera Cipess del 27 dicembre scorso, con la quale è stato approvato l'aggiornamento 2022 del Contratto di programma Anas del valore di 4,5 mld, rendendo così disponibili le risorse per emanare i bandi".

Nel dettaglio, gli interventi riguarderanno due tratti della Statale 16 Adriatica, per il recupero funzionale della tangenziale ovest di Foggia e dell'innesto, primo lotto, della Foggia-Cerignola, oltre che dei lavori di adeguamento del tratto compreso tra San Severo e Foggia.

Sono poi in dirittura d'arrivo i progetti per la Statale 89 Garganica che prevedono la razionalizzazione della viabilità di San Giovanni Rotondo, "meta ogni anno di milioni di turisti e devoti a San Pio", e la realizzazione dell'asta di collegamento tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia, primo stralcio Manfredonia - aeroporto militare di Amendola.

"Vogliamo far ripartire i cantieri e sbloccare opere. Non ci fermeremo", il commento di Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.