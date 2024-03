Bambini e genitori nei magazzini della solidarietà: è l'open day al Banco Alimentare della Daunia

Buona la prima per l’open day organizzato dal Banco Alimentare della Daunia 'Francesco Vassalli' in occasione della festa del papà. Il pomeriggio di sabato 23 marzo il magazzino ha aperto le porte ai bambini accompagnati dai genitori per 'Al Banco con Papà', il primo di una serie di eventi organizzati per celebrare i 15 anni di presenza a Foggia del Banco Alimentare.

Stefania Menduno e Gianluca Russo, rispettivamente presidente e direttore del Banco Alimentare della Daunia, hanno raccontato ai presenti l’attività che il Banco svolge tutti i giorni per recuperare eccedenze alimentari - da produzioni agricole, industria alimentare, ristorazione organizzata, GDO e durante la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare - e ridistribuirle gratuitamente alle organizzazioni partner territoriali che aiutano le persone in difficoltà di tutta la provincia di Foggia e non solo.

Lo hanno fatto partendo dalla proiezione della magica storia del 'Cavalier sul furgone & la prugna scartata', sensibilizzando i più piccoli a non sprecare il cibo e a dargli valore. Poi la visita al magazzino tra scaffali, alimenti e carrelli elevatori.

Infine la Dottora Fantasia, alias Daniela d’Elia, ha sollecitato la creatività e la sensibilità artistica dei bambini e dei genitori con il laboratorio 'Versi Solidali'. Parole e frasi a tema, ritagliate da articoli di giornali e riviste, hanno preso forma attraverso il collage e l’illustrazione, fino a diventare vere e proprie poesie antispreco. Non è mancato il momento di ascolto e condivisione reciproco, durante cui l’artista ha declamato i versi composti dai piccoli.

Il pomeriggio si è concluso con la merenda e il dono a tutti i bambini dell’uovo di Pasqua 'due volte buono', grazie alla generosità di due amici di Banco Alimentare della Daunia. "Il primo open day 'Al Banco con Papà' è stato bellissimo, il territorio ha risposto bene. È stato bello accompagnare bambini di tutte le età nel capannone, vedere insieme a loro alcuni video educativi ma soprattutto rispondere alle loro mille domande", ha commentato Stefania Menduno.

