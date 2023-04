Ultima ora: il Foggia-Milano Linate è realtà. Adp:"Risultato straordinario"

Aeroporti di Puglia comunica che al vettore Lumiwings sono state rilasciate le autorizzazioni per poter operare sulla scalo cittadino di Milano Linate, oltre che su quello di Milano Malpensa. In virtù di questo provvedimento, dal 7 maggio e sino a tutta la chiusura della stagione summer 2023 in corso (fine ottobre), il volo Lumiwings Foggia-Milano-Foggia, in programma ogni domenica verrà operato sullo scalo di Milano Linate anziché su quello di Milano Malpensa.

DAL 7 MAGGIO A FINE OTTOBRE L9 271 FOG 08:05- LIN 09:35 L9 272 LIN 11:35 – FOG 13:05

Successivamente, dal 3 giugno e sempre sino al termine della summer 2023, alla frequenza della domenica si aggiungerà anche quella programmata il sabato.

DAY 6 : DAL 3 GIUGNO A FINE OTTOBRE L9 271 FOG 12:15 - LIN 13:45 L9 272 LIN 15:00 – FOG 16:30

Lumiwings opererà le nuove tratte in sostituzione di quelle attualmente programmate su Milano Malpensa, anche se il vettore non esclude la possibilità prevedere frequenze aggiuntive su Milano Malpensa in particolari periodi di picco. “Aver ottenuto gli slot su Milano Linate, a pochi mesi dall’inizio delle operazioni di Foggia, è un risultato che ci rende orgogliosi del lavoro fatto" ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile.

"Un lavoro impegnativo, fatto nel massimo riserbo e in grande collaborazione con Lumiwings e con la Regione Puglia, cui va il più sentito ringraziamento per lo straordinario supporto e per la fiducia che costantemente assicura ad Aeroporti di Puglia. Poter operare su Milano Linate, oltre che su Malpensa, amplia e qualifica l’offerta del vettore su Foggia, a tutto vantaggio della clientele che potrà contare su opzioni di viaggio più in linea con le proprie esigenze. Ci avviciniamo alla prossima stagione estiva, la prima nella quale la Capitanata potrà contare su un aeroporto pienamente operativo e con collegamenti efficienti con i principali mercati turistici nazionali, con rinnovata fiducia e ottimismo. Molto è stato fatto, tanto ancora resta da fare per consolidare la crescita di un’infrastruttura vitale per il territorio. Siamo certi che il mondo delle imprese, soprattutto quelle del comparto turistico, sapranno cogliere questa ulteriore opportunità che Aeroporti di Puglia ha reso concreta, anche vincendo la diffidenza di quanti mettevano in dubbio la portata di quanto si stava realizzando. Riteniamo fondamentale, infatti, che lo sforzo industriale di Aeroporti di Puglia, abbia fortissimo impatto sugli operatori turistici del Gargano che molto presto potranno migliorare la propria offerta anche con prodotti, si pensi al week end, sino a qualche mese fa impensabili. Il consolidamento dei collegamenti di linea, la possibilità di programmare collegamenti charter, sono solo uno dei tasselli del mosaico al quale Aeroporti di Puglia, di concerto con la Regione Puglia, sta lavorando per fare del “Gino Lisa” una struttura polifunzionale e strategica anche per le aree di regioni limitrofe che gravitano sullo scalo”

Così Dimitris Kremiotis, accountable manager Lumiwings ha dichiarato: “Siamo estremamente felici di poter comunicare a tutti i nostri passeggeri che apriremo una nuova tratta su Milano Linate. E’ un momento importante per la nostra compagnia aerea che, in prossimità dell’estate, si sta preparando a soddisfare volumi di traffico decisivi. La nuova tratta sull’aeroporto di Milano Linate, che dista soli 7 km dal capoluogo lombardo, darà la possibilità a molti passeggeri della capitanata di poter accorciare notevolmente i loro spostamenti verso la Lombardia. Viceversa, la nuova tratta da Linate porterà sicuramente un aumento di passeggeri verso le più belle località costiere e dell’entroterra pugliese potenziando un’area geografica al momento scoperta".