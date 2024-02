Sviluppo del territorio, Apulia Digital Maker a supporto delle aziende foggiane nel percorso di innovazione

È stato firmato il Protocollo di Intesa tra l’Associazione Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia e la Fondazione ITS Apulia Digital Maker. Il protocollo ha il chiaro obiettivo di favorire ogni possibile collaborazione sinergica tra le parti e avvia un percorso di attività di consulenza sul digitale rivolta alle PMI associate alla Confcommercio provinciale. Le parti si sono incontrate il 12 febbraio per avviare l’intesa.

Sono intervenuti il presidente dell’ITS, Euclide Della Vista, la direttrice della Confcommercio, Stefania Bozzini, la direttrice della Fondazione, Valentina Scala, i rappresentanti della Cofidi Confcommercio e gli studi commerciali coinvolti. L’opportunità della sinergia nasce dalla necessità di supportare le aziende nel percorso di innovazione e di sostenerle nella eventualità di partecipazione a bandi o misure di finanza agevolata pensati proprio per la digitalizzazione delle imprese. Nel protocollo si fa riferimento, infatti, ai bandi relativi alla Programmazione 2021-2027 e alle misure da poco pubblicate dei PIA e MiniPia della Regione Puglia. Nello specifico la Fondazione ITS Apulia Digital Maker metterà a disposizione il suo know tecnologico e la sua strumentazione per realizzare progetti formativi indirizzati alle imprese del territorio e, al contempo, avvierà una specifica attività di consulenza per le PMI associate a Confcommercio e l’Associazione di categoria favorirà l’operato della Fondazione promuovendo le diverse attività tra le imprese associate.

“Continua il nostro lavoro a sostegno delle imprese e della loro evoluzione nel digitale. La firma di questo Protocollo di intesa si inserisce in questo percorso che come associazione rappresentativa di aziende stiamo percorrendo e arricchendo già da alcuni anni: la connessione con l’ITS è un altro tassello importante”, ha dichiarato Antonio Metauro, presidente Confcommercio provincia di Foggia. “La grande capacità dell’Apulia Digital Maker di immaginare il futuro grazie alla capacità di formare talenti dell’intelligenza artificiale, dei nuovi linguaggi di programmazione, del videomaking e 3D art, è rilevante per contribuire allo sviluppo del tessuto produttivo del territorio”, ha concluso Metauro. “La connessione con il mondo delle imprese è presente già nella nostra missione, con la firma di questo Protocollo abbiamo rafforzato il ponte che ci lega al mondo produttivo”, ha dichiarato Euclide Della Vista, presidente della Fondazione ITS Apulia Digital Maker. “L’intesa con Confcommercio Foggia ci permetterà di permeare il tessuto produttivo locale e di concorrere al progresso dello stesso”, ha affermato Della Vista.