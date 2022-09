Giappone-Foggia: scambio di idee tra docenti universitari del 'Sol Levante' e imprenditrici del Gal Daunia Rurale

Una delegazione di docenti universitari giapponesi sarà in visita al Gal Daunia Rurale 2020, giovedì 15 settembre alle 16:30, per uno scambio di esperienze sull?imprenditorialità femminile, nell?ambito di un progetto sull?innovazione sociale nelle aree rurali, coordinato dalla prof.ssa Naoko Oishi dell?università di Ryukoku (Kyoto), e che vede coinvolti l?università di Foggia e l?hub rurale Vazapp. "Il Gal Daunia rurale 2020 ? spiega la prof.ssa Mariarosaria Lombardi del dipartimento economia dell?unifg - si distingue per avere come presidente una donna, la prima nella provincia di Foggia, e per aver intrapreso interessanti azioni a favore delle donne stesse. Una su tutte 'tessere daune', la prima rete di imprese femminili di Puglia nata proprio grazie ai finanziamenti del Gal e che vede come capofila un?azienda già testimonial nella prima contadinner svoltasi in remoto il 22 novembre scorso in Giappone?.

Le undici imprenditrici di tessere daune si presenteranno alla delegazione giapponese con una meterclass dal titolo 'innovazione sostenibile nelle aree rurali: il ruolo dell?imprenditorialità femminile', attraverso testimonianze, confronti, laboratori e degustazioni. ?Essere stati scelti dal mondo accademico come buona pratica da studiare e replicare ci inorgoglisce non poco ? dichiara Pasqua Attanasio, presidente del Gal Daunia Rurale 2020. I risultati di questa ricerca, unica nel suo genere, consentiranno di disporre di una sorta di 'libretto delle istruzioni' che permetterà di codificare strategie e azioni atte a facilitare esperienze future. Questo ci permetterà di valorizzare i punti di forza e superare le criticità. In un?ottica di partnership e progetti futuri, il Gal sta investendo proprio nel consolidamento della rete tra imprese, università ed istituzioni?.

La visita partirà dalla sede del Gal Daunia Rurale 2020 a San Severo per proseguire nei locali di 'Spazio Ripoli', sede operativa del progetto tessere daune.