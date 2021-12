Capitanata in Transizione: agevolazioni e contributi a fondo perduto per imprese e comuni

Due le forme agevolative previste: i comuni per creare o completare infrastrutture possono puntare ad una agevolazione massima a 500mila euro, le imprese per i progetti di ampliamento o di creazione di nuove unità produttive possono ricevere un contributo a fondo perduto pari al 70% e comunque non superiore a 200mila euro