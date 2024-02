È ufficiale, addio al volo Foggia-Torino. AdP e Lumiwings puntano su Bergamo: "Scelta più intelligente"

Inutile aggiornare la pagina, dopo l’ultimo volo del 4 marzo non compariranno altre date nel calendario di Lumiwings sulla tratta Foggia-Torino.

Il numero uno di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, conferma, ma quando gli chiediamo se sia un addio preferisce parlare di “un riposizionamento”.

I numeri hanno suggerito di virare su Bergamo. “Secondo noi, e secondo la compagnia, è più intelligente”, afferma il presidente di Adp.

Le percentuali di riempimento si sarebbero rivelate insoddisfacenti. Tradotto: pochi passeggeri sugli aerei, la tratta non è sostenibile. Se fosse stato registrato “almeno il 40%”, il collegamento sarebbe rimasto attivo.

Ma la media si attesterebbe intorno al 19%. “Sono soldi pubblici, non possiamo buttarli via”, osserva Vasile.

Al momento, non è possibile stabilire se la tratta sarà ripristinata in futuro. “La capacità che possiamo sviluppare da Bergamo è migliore di quella che abbiamo sviluppato da Torino”, si limita a rispondere.

L’aeroporto di Milano Bergamo è considerato più congeniale per raggiungere altre destinazioni internazionali. “Così, i foggiani riescono ad essere collegati con una base Ryanair importante, che ha rotte che Bari non ha”, spiega il presidente della società che gestisce gli aeroporti pugliesi.

“Abbiamo capito, e abbiamo verificato attraverso i dati, che poi, in realtà, da Malpensa, salvo rare eccezioni di voli intercontinentali, i passeggeri rimanevano comunque in Europa – prosegue Vasile – Quindi Bergamo è l’opzione migliore, perché collega Foggia ad una parte della Lombardia che, comunque, era distante sia da Linate che da Malpensa, per chi deve utilizzarlo per business, e consente di avere tutte le prosecuzioni operate da Ryanair”. Oltre l’80% dei voli di Bergamo è operato da Ryanair, low cost allo stato puro.

Presto, potrebbero esserci altre interessanti novità sulla tratta per Milano: “Siccome i foggiani vogliono andare a Linate in giornata, abbiamo chiesto l'autorizzazione per avere il volo andata e ritorno in giornata e, probabilmente, la daranno a brevissimo”, anticipa il presidente di AdP.

La nuova programmazione risponderebbe alle istanze della provincia di Foggia: “La richiesta del territorio era di avere Milano in tutte le sue declinazioni, andata e ritorno in giornata”.

Proprio oggi, sui social la compagnia greca ha spinto con la promozione dei voli Foggia-Milano andata e ritorno in giornata. “Un caffè a Milano e torno” è il claim scelto, ma i foggiani sembrano leggerci Torino, tanto da commentare esprimendo il loro disappunto per la cancellazione del collegamento. È partita anche la campagna per pubblicizzare la nuova tratta Foggia-Milano/Bergamo, ma anche in questo caso gli utenti non sono indulgenti.

Il collegamento era utilizzato da tanti dipendenti Fiat di stanza a Torino, più in generale dai lavoratori e dagli emigrati in Piemonte. E nonostante alcune testimonianze di voli pieni, evidentemente non è bastato.

Il leader di Mondo Gino Lisa, Sergio Venturino, interpellato da FoggiaToday, ha assicurato che si batterà per salvare almeno una o due rotazioni su Torino per l’estate.

Il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile, nutre una grande fiducia nei confronti della compagnia e invita ancora i foggiani a tenersela stretta: “Sono veramente bravi, stanno dando il massimo”.

La programmazione estiva, a quanto si apprende, non è rigida e potrebbe riservare qualche novità: “Stiamo aspettando ancora delle risposte su altri aeroporti”.