Statale 16, lavori sulla Foggia-San Severo: ipotesi autostrada gratuita

Dal ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile è partita una richiesta all'Anas per conoscere i tempi di realizzazione dei lavori di adeguamento della Statale 16 Adriatica nel tratto compreso tra Foggia e San Severo, elemento utile a valutare l'entità del risarcimento da riconoscere ad Autostrade per l'Italia per gli eventuali mancati introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi.

A comunicarlo è il sindaco di San Severo Francesco Miglio, "moderatamente fiducioso" rispetto all'accoglimento della proposta avanzata da lui, anche sulla scorta di quanto deliberato dal Consiglio comunale, di rendere gratuito il pedaggio nel tratto dell'A14 tra Foggia e San Severo, nelle more dei lavori sulla Statale, per decongestionarla deviando il traffico sull'autostrada e scongiurare altri incidenti.

Qualcosa si muove. La nota del responsabile della Direzione generale per le strade e le autostrade, l'alta sorveglianza sulle infrastrutture stradali e la vigilanza sui contratti concessori autostradali, Felice Morisco, fa ben sperare, anche se il primo cittadino, passato dalle parole ai fatti, è ben consapevole di come la strada sia "lunga e tortuosa".

A luglio, nel corso di una riunione indetta dalla Prefettura con la partecipazione in videoconferenza degli enti interessati dagli interventi di messa in sicurezza del tratto Foggia-San Severo della Ss 16, il sindaco Francesco Miglio aveva proposto di rendere gratuito il pedaggio tra il casello autostradale di Foggia e quello di San Severo, e viceversa, per ridurre il traffico e, conseguentemente, il livello di pericolosità della Statale. A settembre, ha formalmente rinnovato la proposta, corroborata dalla delibera n. 43 del 23 settembre del Consiglio comunale, trasmessa unitamente alla richiesta di convocazione di un tavolo tecnico.

Il prefetto Carmine Esposito ha veicolato la richiesta al ministero, che ora valuterà la sostenibilità della misura prospettata, anche congiuntamente con Autostrade per l'Italia con cui, eventualmente, sarà stipulata un'apposita convenzione.