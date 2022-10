Al Gino Lisa atterra il principe di Monaco

Il jet privato del principe di Monaco, il Dassault Falcon 8X 3A-MGA, è atterrato questa mattina all?aeroporto Gino Lisa di Foggia. Il principe Alberto II di Monaco trascorrerà due giorni tra la Basilicata e la Campania. Oggi è in visita ufficiale, per la prima volta, a Ripacandida, in provincia di Potenza, dominio dei Grimaldi dal 1532 al 1641.

Domani, martedì 4 ottobre, il principe è atteso a Monteverde, borgo irpino tra i siti storici della famiglia monegasca. Il volo di Stato del Principato di Monaco rientra nelle attività di aviazione generale, già operativa da luglio del 2021, quando lo scalo è stato riaperto, e attesta il ruolo del Gino Lisa come aeroporto di Area Vasta, al servizio anche delle regioni vicine.