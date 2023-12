Festa grande a Rignano, dopo anni riapre il distributore di carburante: “È il nostro regalo di Natale”

È festa grande a Rignano Garganico: dopo una decina di anni di assenza, apre un distributore di carburante. Negli anni, di automobilisti rimasti a secco dopo 30 chilometri, ne hanno visti tanti da queste parti. I forestieri, certi di trovare un distributore in paese, restavano a piedi.

La stazione di servizio più vicina si trovava a San Marco in Lamis. “Gli automobilisti rischiavano, molto spesso, di rimanere senza carburante. Chi veniva da Foggia, percorrendo la Statale 16, arrivava su in paese pensando che potesse esserci un distributore”, ci raccontano.

Un’azienda a conduzione familiare ha scelto, allora, di investire proprio in questa attività e di rimettere a nuovo la stazione di rifornimento, all’ingresso del paese. Vincitorio Costruzioni snc di Vincitorio Pasquale & Figli ha diversificato la sua impresa.

La società è stata costituita nel 1997 e opera nel settore delle costruzioni. È nata per volere del papà, Pasquale Vincitorio, che prima aveva una ditta individuale, poi sono subentrati i due figli, Nicola e Roberto, che hanno preso in mano le redini da circa un anno.

Oggi inaugura Roni Oil, aperto dalle 9.30: pompe di benzina, bar e autolavaggio insieme. Una conquista per il più piccolo comune del Parco nazionale del Gargano, che conta meno di 2mila anime.

Un privato prova, così, a sopperire alla carenza di servizi che affligge i piccoli comuni, uno dei fattori che contribuisce allo spopolamento: “Significa offrire un servizio alla comunità – afferma Nicola Vincitorio – è un’attività situata alle porte del paese, la struttura è stata rinnovata totalmente, e contribuisce ad offrire anche un’immagine diversa”.

È il nuovo biglietto da visita di Rignano Garganico. E, naturalmente, è una comodità per le attività del posto, che non dovranno più spostarsi per fare rifornimento. La nuova apertura coincide con le festività, ed è un dono: “È il nostro regalo di Natale ai rignanesi”.