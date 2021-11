La foggiana Anna Lops è il nuovo segretario nazionale dei giovani avvocati Aiga

L'avvocato Anna Lops, già vice presidente della Sezione Aiga di Foggia, è il nuovo segretario nazionale dell'Aiga, Associazione Italiana Giovani Avvocati. La nomina arriva dal Consiglio direttivo nazionale in corso a Pescara.

"Questo prestigioso incarico - dichiara il presidente della Sezione Aiga di Foggia, l’avvocato Mario Aiezza - è per noi motivo di orgoglio e premia l’impegno che, con professionalità e dedizione, la nostra Sezione ha profuso nell’ultimo decennio a livello locale e nazionale. Ad Anna, dunque, i migliori auguri di buon lavoro, nella certezza che il suo ruolo apicale in una delle associazioni forensi maggiormente rappresentative a livello nazionale fornirà anche al foro foggiano un’opportunità di crescita e di confronto sulle tematiche che riguardano il futuro dell’avvocatura".

“Sono orgogliosa di ricoprire questo importante incarico - dichiara entusiasta l’avvocato Anna Lops - il cui riconoscimento sento di condividere con tutti i colleghi della Sezione di Foggia, che sempre mi hanno supportato in questo percorso. La responsabilità dell’Aiga in questo biennio sarà quella di traghettare i giovani avvocati verso una vera e propria transizione professionale e generazionale. Il post-pandemia sarà difficile, ma nel contempo foriero di nuove prospettive di lavoro, obiettivo per il quale stiamo già predisponendo specifiche richieste non solo agli organi di Governo e del Parlamento ma anche alle istituzioni forensi. Ringrazio il presidente, avvocato Francesco Paolo Perchinunno, e l’intero direttivo nazionale per la fiducia accordatami che cercherò di onorare al meglio delle mie possibilità".