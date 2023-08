Automobile Club Foggia: si rinnovano le cariche per il Consiglio direttivo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Aci pugliese rinnova le sue cariche per il Consiglio direttivo. In particolare in provincia di Foggia vengono chiamati i soci a decidere chi dovrà governare l’ente pubblico che da ormai 125 anni accompagna gli automobilisti italiani.

L’Aci è stata fondata infatti a Torino nel 1898 e da allora ha avuto un ruolo fondamentale nel processo di motorizzazione del nostro stivale. Con il rinnovo delle cariche si permette a tutti i soci di scegliere in modo democratico la conduzione di ogni singola sede provinciale.

Ai sensi dell’art. 18 del Regolamento elettorale dell’Automobile Club Foggia si porta a conoscenza dei soci che presso l’albo sociale dell’Automobile Club Foggia e sul sito istituzionale dell’Ente sono state pubblicate le liste e le candidature per il Consiglio Direttivo 2023-2027.