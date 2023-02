Riontino grato alle forze dell'ordine, dal Comune l'ampliamento per la videosorveglianza a Zapponeta

Gratitudine e soddisfazione per l’operato delle forze dell’ordine che quotidianamente operano sul territorio di Zapponeta, a tutela della cittadinanza per favorire un ambiente sempre attento al tema del rispetto delle leggi.

“Fermo restando le competenze di tutti, mi corre l’obbligo di esprimere le mie personali congratulazioni, a nome mio, di tutta l’Amministrazione e della comunità locale di Zapponeta, nei confronti dell’Arma dei carabinieri, nella persona del comandante Marco Di Corato e di tutte le forze dell’ordine coinvolte nelle attività di controllo, per il lavoro che quotidianamente svolgono atto a garantire la sicurezza dei cittadini. Sono consapevole che l’attività investigativa comporti un grande dispendio di energie, ma che la costanza, unitamente all’impegno, ripagano sempre e che la legalità alla fine trionfi”, spiega il sindaco, Vincenzo Riontino.

“Zapponeta è una terra ospitale, attrattiva, piena di persone ligie al rispetto delle regole, ma sappiamo anche che per renderla sempre più vivibile è indispensabile anche l’operato di chi deve far rispettare la legge, per arginare quelle sporadiche attività illecite, che ogni comunità purtroppo può registrare. In questo senso, l’ausilio delle telecamere che abbiamo installato su tutto il territorio comunale sono uno strumento importante per le attività di prevenzione e di ricerca dei crimini, che abbiamo dato in dotazione e messo a disposizione di tutte le forze dell’ordine”, aggiunge.

“Il nostro impegno, su questa tematica, è costante in quanto siamo al lavoro per ampliare ancor di più il sistema di videosorveglianza, già così capillare e vasto su tutto il territorio comunale, dotato di particolari strumenti di rilevazione. La sinergia e la continua collaborazione si sta dimostrando fondamentale per garantire la sicurezza ai cittadini, i quali devono avere fiducia di vivere la propria quotidianità consapevoli che gli organi competenti e le istituzioni locali operano tutti i giorni in questo senso. Auspicando una continua e proficua collaborazione, dico grazie a tutti voi”, conclude.