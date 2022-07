Vandalizza campo di calcio, telecamere lo beccano e i genitori si scusano: "Il ragazzino è dispiaciuto"

Altro che gioco finito male. Le telecamere per la videosorveglianza hanno svelato l'arcano: a danneggiare - leggi, vandalizzare - la porta da calcio del complesso polivalente di Vico del Gargano è stato un giovanissimo che, consapevolmente, "si è messo a svitare la porta per poterla buttare a terra". E' quanto denunciato dal sindaco, Michele Sementino, che sui social aveva pubblicato l'intera sequenza video sui social, salvo poi rimuoverlo. Nessuna gogna medicatica, secondo il primo cittadino, il cui intento era stato quello di mostrare "l'inciviltà e, ahinoi, l'ipocrisia di chi prova pure a giustificare un gesto simile o a darne le colpe ad altri".

Tuttavia, sembrerebbe che i genitori, grazie al video pubblicato sulla pagina dedicata, hanno riconosciuto il figlio responsabile del grave gesto. Per questo motivo, ha spiegato Sementino, "d'intesa con loro, ho deciso di cancellare i due post relativi all'episodio. Si sono scusati, anche a nome di loro figlio, per quanto accaduto, dando disponibilità a porre rimedio ai danni materiali alla struttura qualora dovessimo riscontrarne. Anche il ragazzo si è reso conto di aver compiuto un gesto sbagliato ed è sinceramente dispiaciuto. Un errore può servire a imparare qualcosa di importante. Ed è quanto ci insegna anche questa vicenda

Nel post di denuncia il sindaco di Vico del Gargano era stato chiarissimo: "È sempre colpa degli altri: del Comune, del sindaco, dello Stato, di chi non vigila o di chi non trasforma uno spazio pubblico in un 'sorvegliato speciale'. Lo spazio e le strutture pubbliche sono di tutti e di ognuno. Il messaggio è quello di responsabilizzarci e di responsabilizzare i nostri figli. Non di giustificarne le bravate". In un altro post, il primo cittadino aveva puntualizzato l'importanza del sistema di videosorveglianza: "A mancare è il rispetto per un bene comune, uno spazio e una struttura a disposizione di tutti".