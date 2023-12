Attraversamenti pericolosi in via Guglielmi: presto sistemi di segnalazione e nuova illuminazione

Saranno messi in sicurezza gli attraversamenti pedonali non illuminati in via Guglielmi, accanto alla zona recentemente aperta dei Campi Diomedei, già altamente frequentata.

Il Comune di Foggia ha constatato la necessità di intervenire urgentemente lungo l’asse stradale, in corrispondenza della caserma dei Carabinieri, della Parrocchia della Madonna del Rosario e in prossimità di via Treggiari

In particolare, il Servizio Lavori Pubblici diretto dall’ingegnere Francesco Paolo Affatato ha riscontrato l’esigenza di rendere più sicuri gli attraversamenti non regolati da impianti semaforici, su strade scarsamente o per nulla illuminate e caratterizzate da traffico veicolare intenso e veloce soprattutto nelle ore notturne.

Saranno installati sistemi di segnalazione e prevenzione per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali non illuminati, in aggiunta alla segnaletica esistente, conformi a quanto stabilito dal Codice della Strada. Inoltre, sarà potenziata la pubblica illuminazione lungo il marciapiede

Il sistema interesserà entrambe le carreggiate di via Guglielmi. Con tutta probabilità, saranno installati dispositivi simili a quelli già predisposti in via IV Novembre, che prevedono l’illuminazione dell’attraversamento al passaggio dei pedoni con sistemi di allerta per le autovetture.

Per i lavori è stata già impegnata la somma di 117mila euro.