Vandali in azione nella dog area, un video inchioda due “ragazzini annoiati”: saranno multati

La recinzione divelta e un video che inchioda due giovani, immortalati mentre strappano un paletto della dog area in fase di completamento e non ancora inaugurata a Carapelle. È stato il sindaco Umberto Di Michele a pubblicare sui social le immagini dell’atto vandalico.

“Com'è la storia che la pandemia ci avrebbe reso migliori? Evidentemente non per tutti e non ovunque, ma soprattutto non per questi due ‘ragazzini annoiati’. Purtroppo per loro il numero delle segnalazioni WhatsApp funziona ed i cittadini che collaborano, invece di lamentarsi per ogni cosa, sono tanti – ha spiegato il primo cittadino - Le guardie ambientali lavorano da giorni agli ultimi ritocchi per consegnare questa area dog ai cittadini di Carapelle. Ho visto nei loro occhi lo sconforto. Quello sconforto, lo confesso, talvolta è anche il mio, di fronte ad una battaglia che sarà necessario usare tutta la nostra testardaggine per vincere: quella contro l'inciviltà. I due ragazzetti, che non credo a casa loro usino prendere a calci i mobili così come fanno con i beni pubblici, saranno multati e spero redarguiti dai loro genitori”.