Mare grosso a Mattinata, turisti restano bloccati nella caletta: marito e moglie recuperati col verricello dai vigili del fuoco

Tanta paura, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza per la disavventura vissuta nel primo pomeriggio di ieri da due turisti mantovani, in vacanza sul Gargano. I due, marito e moglie, erano rimasti bloccati in una piccola baia della costa mattinatese, e sono stati messi in salvo da un elicottero del 115.

I due - è stato ricostruiro - erano arrivati a Manfredonia in auto. Di lì, con un gommone di 5 metri, si erano spinti su per la costa di Mattinata, fino a Cala della Pipa, dove avevano deciso di ancorare l'imbarcazione e godersi un po' di relax nella piccola ma caratteristica insenatura.

Il mare grosso però ha colto loro alla sprovvista: il gommone era stato disancorato dalla forza delle onde e scaraventato contro gli scogli lasciando i due turisti, di fatto, bloccati nella caletta. Di fronte a loro il mare grosso, alle spalle la parete rocciosa. Ad intercettare i due malcapitati è stata una motovedetta della Guardia Costiera diretta a Baia dei Faraglioni per un altro intervento.

Date le condizioni meteomarine e la conformazione della caletta, l'unico modo per recuperare i due turisti era attraverso l'impiego di un mezzo aereo. Immediato, quindi, l'intervento di un elicottero dei vigili del fuoco che, in quel momento stava sorvolando il Gargano per una ricognizione dell'area interessata dall'incendio di Vico del Gargano.

Con una piccola deviazione, In meno di 5 minuti, l'elicottero ha raggiunto la cala in questione individuando i due mantovani che sono stati recuperati dagli operatori del 115, calatisi nell'insenatura con il verricello. Seppure spaventati, i due mantovani erano in buone condizioni di salute: visitati dagli operatori del 118, sono stati quindi ricondotti al porto 'Marina del Gargano', di Manfredonia | IL VIDEO