Paura nel mare grosso di Mattinata: due bagnanti non riescono a tornare a riva, decisivo l'intervento di un elicottero

I soggetti tratti in salvo sono in buone condizioni di salute. I due canoisti, di nazionalità tedesca, con non poche difficoltà, erano riusciti a rientrare a terra in autonomia

Doppio soccorso in mare nel territorio di Mattinata. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, quando - complice l’improvviso peggioramento delle condizioni del mare e del vento - la sala operativa della Guardia Costiera di Manfredonia è stata allertata sul numero per le emergenze in mare 1530.

La segnalazione riferiva di una canoa con due persone a bordo con gravi difficoltà nel rientrare a terra. Immediato l’invio sul posto di una pattuglia a terra, del gommone GC085 e della motovedetta CP717. Quest’ultima, nel viaggio di trasferimento ed in prossimità della località Baia dei Faraglioni, ha notato la presenza di un gommone spiaggiato nell’angusta Cala della Pipa.

Avvicinatasi per verificare l’eventuale presenza di naufraghi, i militari hanno notato i due membri dell’equipaggio che sbracciavano per richiederne l’intervento. Diversi e complicati sono stati i tentativi per raggiungere la spiaggia ma le condizioni del mare erano sempre più critiche.

Data la situazione, è stato richiesto l’intervento del Centro di Coordinamento e Soccorso MRSC della Guardia Costiera di Bari che, valutata la situazione, ha inviato un velivolo per il recupero dei naufraghi.

Considerata la presenza di diversi aeromobili dei vigili del fuoco in zona, impegnati in attività di protezione civile per far fronte a diversi incendi nel promontorio del Gargano, è stato chiesto di deviare uno di questi sul luogo dell’incidente. Tale decisione si è rivelata vincente ed infatti, dopo pochissimi minuti, l’elicottero dei vigili del fuoco ha comunicato di aver recuperato tramite un aero soccorritore i due diportisti.

Gli stessi erano in buone condizioni di salute. Intanto la pattuglia a terra ha raggiunto la Baia di Vignanotica dove i due canoisti, di nazionalità tedesca, con non poche difficoltà, erano riusciti a rientrare a terra in autonomia.