Marito e moglie nei guai: non pagano la vacanza sul Gargano, denunciati dall'agenzia di viaggio

Avrebbero raggirato una agenzia di viaggio di Campodarsego, di 5194 euro, per trascorrere due settimane in vacanza insieme al figlio in un villaggio turistico di Peschici sul Gargano. Per questo motivo marito e moglie, nell'aprile del 2023 dovranno presentarsi davanti al giudice del tribunale monocratico. La società di viaggio si è costituito parte civile nel processo a carico di una giovane coppia. E' quanto ha riportato ieri, 23 agosto, il Messaggero in un articolo a firma di Marco Aldighieri.

La vicenda risalirebbe al 2021. Secondo quanto riporta l'articolista, la donna, il 6 luglio dello scorso anno si sarebbe recata in agenzia chiedendo un pacchetto all-inclusive per trascorrere due settimane di vacanza, dal 7 al 21 agosto. Dopo aver consegnato i documenti dei componenti della famiglia, avrebbe promesso all'agenzia che due giorni dopo avrebbe effettuato un bonifico versando un acconto di 2500 euro. Il 13 luglio, il marito di lei avrebbe sostenuto che per problemi legati alla sua banca il bonifico non era stato ancora effettuato.

Trascorse le vacanze nella cittadina garganica i due si sarebbero resi irreperibili. Ad ottobre il titolare dell'agenzia di viaggi ha presentato denuncia per truffa.