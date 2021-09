Mette in affitto la villetta in Sardegna, finti acquirenti la contattano e le rifilano 2400 euro: nella banda un 36enne foggiano

Oltre al danno, la beffa. Accade ad una donna che voleva affittare la propria villetta a San Teodoro, in Sardegna, ma oltre a vedere l'affare sfumare si è ritrovata anche 2400 euro in meno sul conto.

Tra i responsabili dell'ennesima 'truffa del bancomat' scoperta dalla polizia postale, c'è anche un 36enne foggiano, denunciato insieme al resto della banda: una 32enne della provincia di Chieti, una 42enne di Matera, una donna di 45 anni e un uomo di 41 anni residenti entrambi in provincia di Varese. Quattro di loro con precedenti specifici ed uno è incensurato.

La vittima, una 51enne di Nuoro, dopo aver pubblicato un annuncio per l'affitto della casa vacanze, era stata contattata da un potenziale affittuario, che le aveva proposto di effettuare istantaneamente il pagamento di un acconto, a patto che la stessa si fosse recata ad uno sportello bancomat e avesse seguito tutte le sue indicazioni, così da poter ricevere un 'vaglia veloce'.

In questo modo la malcapitata, seguendo le istruzioni, ha in realtà eseguito cinque diverse ricariche immediate in favore di carte di credito ricaricabili nella disponibilità dei cinque truffatori.

Per convincerla a replicare l'operazione di pagamento, alla donna veniva comunicato che le precedenti operazioni non erano andate a buon fine.

Dopo essersi resa conto di aver perso ben 2.400 euro, la proprietaria ha sporto denuncia agli agenti della polizia postale che sono riusciti a ricostruire i vari passaggi di denaro fino a risalire alle province di residenza dei truffatori.