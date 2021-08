Ladri al distributore 'Ip' di viale degli Aviatori: sfondano la porta del bar-tabacchi per le sigarette ma non fanno i conti con l'allarme

E' successo a Foggia, in viale degli Aviatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si occuperanno delle indagini del caso. Al vaglio dei militari, i filmati delle numerose telecamere per la videosorveglianza situate in quella zona

Distributore 'Ip' nel mirino: ladri sfondano la porta del bar per rubare sigarette, ma l'allarme mette loro in fuga. E' successo la scorsa notte, in viale degli Aviatori, a Foggia, dove un gruppo di malviventi (al momento non è ancora chiaro il numero) ha preso di mira il bar-tabacchi annesso al distributore di carburante.

Intorno alle 4, ignoti hanno scassinato la porta d'ingresso dell'attività puntando alle sigarette. L'allarme però ha costretto loro a fuggire a mani vuote. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che si occuperanno delle indagini del caso. Al vaglio dei militari, i filmati delle numerose telecamere per la videosorveglianza situate in quella zona.