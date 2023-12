Ladri in fuga in viale Europa: erano pronti a svaligiare un supermercato

Avevano appena tagliato la serranda, all'altezza della serratura, del supermercato 'La Bontà' di viale Europa ed erano pronti ad entrare in azione e a svaligiare l'attività commerciale. Tuttavia, poco prima delle 2, in sopraggiungere di una pattuglia dell'istituto di vigilanza 'Watchman Eye', ha scongiurato che i ladri portassero a termine il colpo.

Probabilmente i malviventi hanno notato in lontananza l'auto e sono scappati via a mani vuote. La sala operativa ha informato immediatamente il titolare del punto vendita, che si è recato sul posto. Subito dopo è arrivata una volante della polizia. Sono in corso le indagini per risalire ai responsabili del tentato furto.