Il N.O.E. di Bari, Bat e Foggia ha un nuovo comandante: è il tenente Giovanni Forte

Il tenente Giovanni Forte è il nuovo comandante del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri di Bari, Bat e Foggia. Costituito il 1° dicembre 1986 con decreto dei Ministri dell'Ambiente e della Difesa, è posto alla "dipendenza funzionale" del Ministro dell'Ambiente "per la vigilanza, la prevenzione e la repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente", il N.O.E. è costituito da personale particolarmente addestrato per scovare e accertare reati ambientali.



Dal 1° aprile 2020 Giovanni Forte è stato comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale Compagnia Carabinieri di Cuneo, che durante la sua permanenza, ha diretto con passione e professionalità, conseguendo apprezzati risultati nelle attività di prevenzione e repressione dei fenomeni delittuosi.

Tra le principali operazioni portate a termine dal reparto guidato dal tenente si ricordano l’arresto degli autori dell’efferata rapina in abitazione avvenuta a Dronero nell’ottobre del 2020, la scoperta degli autori dei furti di computer alle scuole del capoluogo cittadino avvenuti nell’inverno del 2021, l’arresto di un uomo autore dell’omicidio della madre avvenuto nel marzo 2022, gli arresti di tre giovani responsabili del lancio di mattoni sulle auto in corsa nella primavera del 2022, la cattura di un pluriomicida, evaso dal carcere di Cuneo nell’agosto del 2022.

A Cuneo il Tenente Forte ha ricoperto anche l’incarico di Comandante in sede vacante della Compagnia dal novembre 2022 all’aprile 2023.