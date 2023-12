Tenta di portare via attrezzature da un campo fotovoltaico, ma viene bloccato dai vigilantes

Un tentativo di furto in un campo fotovoltaico nelle campagne vicino a Manfredonia è stato sventato ieri sera, grazie al pronto intervento delle guardie della Pegaso Security. Il fatto si è verificato intorno alle 21:00, quando le guardie hanno sorpreso un individuo che tentava di sottrarre attrezzature dal sit, probabilmente con l'aiuto di altri complici.

Le guardie della Pegaso Security, in servizio di routine, hanno agito tempestivamente, immobilizzando il sospetto fino all'arrivo dei carabinieri. L'intervento rapido e deciso ha impedito che il ladro potesse causare ulteriori danni o fuggire ed è stato immobilizzato fino all'arrivo dei carabinieri.

Le forze dell'ordine, arrivate poco dopo l'allarme, hanno preso in custodia l'uomo, che è stato successivamente arrestato. Secondo le prime informazioni, il sospettato è un uomo straniero, già noto alle forze dell'ordine. L'episodio ha suscitato particolare attenzione in quanto avvenuto in un'area normalmente tranquilla e poco soggetta a episodi di questo tipo.

La prontezza e l'efficienza delle guardie della Pegaso Security sono state elogiate sia dalle autorità locali che dai residenti, sottolineando l'importanza della sicurezza nelle aree rurali e industriali. Il responsabile del furto è attualmente in carcere, in attesa di ulteriori procedimenti giudiziari. Il caso ha evidenziato l'importanza di una vigilanza costante e di un'efficace collaborazione tra le forze di sicurezza private e pubbliche, specialmente in aree più isolate e vulnerabili.