Si tuffa in mare e non riemerge più: il dramma alla Tremiti, trovato morto subacqueo 54enne

E' stato rinvenuto questa mattina privo di vita, il corpo del subacqueo dichiarato disperso dal pomeriggio di ieri nelle acque dell’Arcipelago delle Isole Tremiti, nel tratto di mare compreso tra lo scoglio Segato e la Punta del Ferraio dell’Isola di San Nicola ad una distanza di circa 80 metri dalla costa. Era in compagnia di un amico, che dopo esser risalito, non lo ha più visto e ha lanciato l'allarme.

Il dispositivo di ricerca, attivato nell’immediatezza, subito dopo l’allarme lanciato dalle persone presenti a bordo del gommone dal quale l’uomo si era immerso, ha visto impegnate in attività di Sar ricerca e soccorso due unità della Guardia Costiera dislocate presso i comandi della Capitaneria di Porto di Termoli e della delegazione di Spiaggia delle Isole Tremiti.

Alle ricerche dell'uomo, un 54enne di Termoli, hanno partecipato due centri di immersioni subacquee locali. Le operazioni di soccorso si sono protratte fino alla tarda notte di mercoledì e hanno interessato l’intero tratto di costa in considerazione delle condizioni meteomarine e delle correnti presenti in area, per poi riprendere alle prime luci dell’alba.

Hanno concorso anche un elicottero della Guardia Costiera e l'unità navale alla Capitaneria di Porto di Pescara sotto il coordinamento del 14° centro secondario di Soccorso della Direzione Marittima di Pescara. Durante la perlustrazione, alle 10:15, l’elicottero AW139 'Nemo 12' della Guardia Costiera di Pescara ha rinvenuto, in località Punta del Cimitero dell’Isola di San Nicola, il corpo senza vita del disperso, recuperato poi dalle unità navali presenti in zona.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria la salma è stata riconsegnata ai familiari.