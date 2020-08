Colpo di pistola in via Lucera. La versione del ferito: "Ho chiesto il perché della sua presenza tra le auto in sosta"

Sono ancora in corso le indagini sul ferimento di un 46enne di Foggia avvenuto lunedì scorso in via Lucera. Agli investigatori l'uomo avrebbe raccontato di essere stato raggiunto da un colpo di pistola all'alluce del piede destro per aver semplicemente chiesto a un uomo di colore i motivi della sua presenza vicino alle auto in sosta.

Sceso in strada dal balcone di casa per chiedere ulteriori spiegazioni, il pistolero avrebbe risposto aprendo il fuoco.

La vittima è ricoverata nel reparto di Ortopedia del policlinico Riuniti. La squadra mobile avrebbe fatto un sopralluogo sul luogo della sparatoria per raccogliere elementi utili alle indagini, testimonianze e immagini degli impianti di videosorveglianza.