Sparatoria di Pasqua, Potenza non resta a guardare: "Ulteriore presenza di forze dell’ordine in città"

Dopo la sparatoria di Pasqua, nella quale sono rimasti feriti due fratelli, operai incensurati di Apricena, il sindaco Antonio Potenza si attiva per portare un tavolo del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica nella Città della Pietra.

“Ieri, nella giornata Santa di Pasqua, a tarda sera, in piazza Andrea Costa è scoppiata una rissa fra giovani, causata presumibilmente per futili motivi", spiega il primo cittadino. "La lite è poi proseguita in altra zona di Apricena dove, due giovani fratelli, nostri concittadini apricenesi incensurati, sono stati feriti da alcuni colpi di pistola esplosi da giovani sanseveresi. Appresa la notizia, questa mattina mi sono subito messo in contatto con la Prefettura di Foggia".

Il prefetto Maurizio Valiante ha condiviso la possibilità di indire un comitato di ordine e sicurezza pubblica a stretto giro, "per fare il punto della situazione, al fine di garantire anche un’ulteriore presenza di forze dell’ordine in città", anticipa Potenza. "Sull’accaduto, siamo certi che il grande lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura, coadiuvato dalla massiccia presenza di videosorveglianza comunale e privata presente nel centro abitato, assicureranno anche questa volta alla Giustizia gli autori dell'episodio"

"Apricena è diventata negli ultimi anni una città viva ed attrattiva, meta di visitatori, turisti e imprenditori che decidono di investire sul territorio, ed è per questi motivi che non è tollerabile che ci siano soggetti che vogliono creare scompiglio nella nostra città. Continueremo con tutte le nostre forze, a fianco di tutte le Istituzioni, a lavorare per garantire legalità e vivibilità ai nostri cittadini“, conclude.