Paura a bordo di una nave: passeggero colto da malore a largo di Vieste

Malore a bordo di una nave passeggeri proveniente dalla Grecia, a largo di Vieste, questa mattina intorno alle 10.30. A lanciare l'allarme la ‘Zeus Palace’ partita da Igoumenitsa e diretta ad Ancona. Immediata è scattata la gestione dell’emergenza per soccorrere il passeggero. Il servizio medico di bordo e il centro internazionale radio medico, messi in contatto dalla sala operativa della guardia costiera, hanno deciso di sbarcare il paziente per affidarlo alle cure di un centro ospedaliero specifico.

L’unità navale, pertanto, è stata dirottata a circa 5 miglia nautiche a nord di Vieste, per il rendez-vous con l’unità della guardia costiera di Vieste Cp880. Imbarcato il paziente, la motovedetta si è diretta verso il porto dove ad attenderli vi era l’ambulanza del 118. Alle 11.55, il malcapitato è stato sbarcato nel porto della città del faro e affidato alle cure del personale medico. Successivamente è stato trasportato tramite elisoccorso all’ospedale di San Giovanni Rotondo per gli approfondimenti sanitari del caso.