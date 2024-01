Ladri saccheggiano impianto elettrico: Serracapriola resta senz'acqua, in arrivo le autobotti

L'amministrazione comunale: "Le squadre sono già a lavoro per ripristinare i danni. Aqp ha inviato due autobotti che sosteranno in piazza Castello e presso l'ex piazzale Q8 in viale Aldo Moro"