Tragedia in via Gioberti: trovato morto senzatetto

Senza fissa dimora trovato senza vita, a Foggia. È successo nella tarda mattinata di ieri, quando un passante ha notato il corpo dell’uomo, di nazionalità polacca, riverso in uno spazio verde a ridosso della strada. Immediato l’allarme lanciato al 118 e alla polizia, giunta insieme ai colleghi della scientifica.

Per Daniel, questo il suo nome, non c’è stato nulla da fare. Il decesso sarebbe riconducibile a cause naturali. L’uomo, a quanto si è appreso, sostava spesso in quelle zone; più di una volta ha rifiutato il ricovero in strutture dedicate. Si tratta del secondo clochard deceduto negli ultimi 10 giorni, a Foggia.

Prima di lui, una sorte analoga era toccata a Modesto. Nei giorni scorsi l'assessore ai Servizi Sociali Simona Mendolicchio ha reso noto il numero verde di Pronto Intervento Sociale 800.942245, per accedere ai servizi indicati di primo e immediato aiuto, o per segnalare situazioni delicate e per permettere di raggiungere ulteriori persone in difficoltà.