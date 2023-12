Clamoroso scambio di persona: la Gazzetta pubblica la foto della vittima di un omicidio, ma è il direttore di FoggiaToday

Risveglio angosciante, questa mattina 28 dicembre, per il direttore di FoggiaToday Massimiliano Nardella, vittima, suo malgrado, di un clamoroso scambio d'identità sulle pagine dell'edizione odierna della Gazzetta del Mezzogiorno, quotidiano d'informazione con 140 anni di storia.

A pagina IV della Gazzetta di Capitanata, nello speciale dedicato a un agghiacciante caso di cronaca avvenuto a Foggia, la foto del giornalista di Citynews, direttore di Foggiatoday e anche di Baritoday, è stata associata ad Alessandro Ronzullo, assassinato a colpi d'arma da fuoco il 26 ottobre scorso.

Inequivocabile la didascalia: 'Ucciso', riportato, peraltro, a caratteri cubitali.

Il madornale errore ha fatto il giro delle chat dei colleghi, amici, parenti e conoscenti del direttore della nostra testate che, inizialmente, ha pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Quando però ha realizzato di essere stato vittima dello scambio di persona, si è affrettato a rassicurare tutti sul suo reale stato di salute.

Evidentemente amareggiato e sconcertato, annuncia che chiederà una rettifica immediata e le scuse alla Gazzetta del Mezzogiorno, riservandosi l'opportunità di adire le vie legali.

La foto ritratta sul giornale, associata a una presunta vittima di un regolamento di conti tra criminali, ha suscitato rabbia e spavento. "Come giornalista sono molto più preoccupato per l'errore commesso, perché da un quotidiano che ha fatto la storia dell'informazione in Puglia, ci si aspetta ben altro che un abbaglio di questa portata" afferma il direttore. "Per quanto mi riguarda, sono sconcertato e irritato. Non è affatto piacevole ritrovarsi in un articolo che parla di estorsioni, usura e omicidi; è inquietante vedere il proprio volto associato a una persona defunta nell'ambito di una sequela criminale, che invece da 13 anni raccontiamo sulla nostre pagine, senza timori e con professionalità, facendo attenzione a non coinvolgere persone estranee" conclude Massimiliano Nardella.