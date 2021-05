Madonna del Soccorso, 44enne ferito da un petardo: rischia di perdere il dito di un piede

Secondo le prima ricostruzioni, l'uomo sarebbe rimasto ustionato durante l'accensione di alcuni fuochi pirotecnici per festeggiare la Madonna del Soccorso, in barba all'ordinanza del Comune che vietava la "vendita e accensione sulla pubblica via, nei luoghi aperti al pubblico nel centro abitato e nel territorio comunale di materiali esplodenti, fuochi artificiali e oggetti similari"