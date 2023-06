Evade dagli arresti domiciliari e ruba denaro da un distributore automatico: incastrato dalle telecamere

È ritenuto il presunto autore del furto avvenuto ai danni di un esercizio commerciale il 31enne di San Nicandro Garganico deferito in stato di libertà dai carabinieri della locale stazione.

I fatti si riferiscono al 31 maggio scorso. Il giovane - già sottoposto agli arresti domiciliari - con il volto coperto da un passamontagna, attraverso l'utilizzo di un piccone aveva asportato il denaro contenuto all'interno di un distributore automatico per poi darsi alla fuga a piedi nelle strade limitrofe. Dalla visione delle immagini del sistema di videosorveglianza e dalla successiva perquisizione domiciliare, sono stati recuperati sia il piccone che l'abbigliamento utilizzati per compiere il reato.

A seguito della attività investigativa svolta, il giovane è stato successivamente arrestato in esecuzione di un ordine di sostituzione della misura dei domiciliari con la misura cautelare della custodia in carcere.

Inoltre, nel medesimo centro, i militari hanno dato esecuzione all'ordine per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bari - Ufficio Esecuzioni Penali – nei confronti di un trentenne del luogo, con cui veniva sottoposto alla misura della detenzione domiciliare a seguito di condanna per espiazione pena di anni 1 mesi 10 giorni 21 di reclusione per i reati in concorso di minaccia, sequestro di persona, violenza privata, lesioni personali, detenzione illegale di armi e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

A corollario dell’attività sopra menzionata, i Carabinieri della Compagnia di San Severo, operanti anche sui comuni limitrofi, hanno provveduto a deferire molteplici soggetti che, all’atto dei vari controlli, sono stati trovati in possesso di armi bianche quali coltelli, pugnali, bastoni e mazze da baseball. Numerosissime, altresì, le segnalazioni alla locale Prefettura di soggetti, perlopiù giovani, assuntori di sostanze stupefacent